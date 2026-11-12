Deportivo Lara gustó y goleó en la capital

Deportivo Lara dio un paso firme en las fases finales de la Liga FUTVE 2 tras derrotar 3-0 a Zamora FC B en el duelo de ida de los cuartos de final. El compromiso disputado este 11 de noviembre se llevó a cabo en sede neutral, medida tomada por la organización tras los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre consumados en el Estadio Agustín Tovar «La Carolina» de Barinas.

En la cancha, el cuadro larense adelantó sus líneas antes de irse al descanso y rompió el cero en el minuto 45′ gracias a la definición del atacante Ronaldo Peña, dejando la ventaja mínima al cierre de la primera mitad.

Para el complemento, el Deportivo Lara mantuvo la presión ofensiva y estiró la diferencia al minuto 55 por intermedio de Carlos Garcilazo. El bando crepuscular dominó las acciones ante un filial barinés que no encontró los caminos para descontar en el marcador.

La goleada la sentenció Luis Annese en la recta final del choque, firmando el 3-0 definitivo al minuto 84′ para sellar una ventaja holgada de cara al partido de vuelta de la eliminatoria.

Con este resultado conseguido en terreno neutral, Deportivo Lara encarrila su clasificación a las semifinales de la división de plata, dejando a Zamora FC B contra las cuerdas para el segundo encuentro de la serie, a disputarse dos días después del realizado este miércoles.

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La respuesta larense

En una ocasión en la que la oncena barquisimetana se mostró sumamente precavida con relación a los sucedido en La Carolina el pasado 1 de noviembre, fue el timonel del grupo el que tomó la batuta a la hora de responder a los hechos de violencia.

José María Morr, Director Técnico de Deportivo Lara, aprovechó su intervención en Zona Mixta para dar sus impresiones acerca de los hechos que derivaron en un hecho punible en Barinas días antes: «Tenemos que tomar responsabilidad, lo que hizo nuestra barra está muy mal».

En su intervención, el estratega pidió por la paz y la unión en nuestro futbol, asegurando que el deporte es «de nosotros» y alentando a la convivencia dentro y fuera del engramado.