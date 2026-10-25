Deportivo Táchira se queda con el Clásico ante Caracas

El Deportivo Táchira logró una muy valiosa victoria este sábado ante el Caracas FC en el Clásico Nacional de la Liga FUTVE tras quedarse con un marcador de 2-1 en esta primera jornada de la Fase Final.

El héroee de este encuentro fue Jeferson Caraballo, quien logró darle una victoria agónica al equipo en una impresionante jugada solitaria que terminó en un remate para incrustar el balón en la red al 90+2′.

Táchira estaba teniendo un mejor dominio de la esférica durante los primeros minutos del encuentro y esto les permitió poder abrir el marcador en el minuto 4, esto tras un remate de Luis Zuñiga que aprovechó dentro del área.

En los minutos siguientes el Caracas empezó a presionar de mejor manera y esto permitió que pudieran generar ocasiones de peligro para que Michael Covea pudiera igualar el encuentro en el minuto 25.

Con este triunfo los tachirenses suman sus tres primeros puntos con el objetivo de poder llegar a la gran final de la Liga FUTVE.