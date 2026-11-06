Diosfran Cabeza piensa solo en la victoria para el Mundial U23

El beisbolista venezolano Diosfran Cabeza resaltó el gran enfoque que tiene la selección Sub-23 de cara al arranque este viernes de la Copa Mundial de la categoría en Nicaragua y así poder luchar por un nuevo título de campeón.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Líder en Deportes desde el Complejo Deportivo San Joaquín, sitio en el que todo el grupo realizó su preparación para esta cita internacional y llegar así con el mejor nivel posible.

«Tenemos altas expectativas para la Copa Mundial, llevamos un buen equipo, nos sentimos como una familia y tenemos el deseo de seguir creciendo aún más en cada partido. Con la bendición de Dios podremos traernos nuevamente ese trofeo y celebrarlo con nuestras familias», expresó.

«Creo que después del Clásico Mundial de Beisbol (CMB) toda Venezuela ha cambiado, siento que es una nueva oportunidad para nosotros y para los niños que vienen creciendo. Creo que como país iremos creciendo poco a poco para mantener este nivel», agregó.

Cabeza reconoció lo valioso que es tener para todo el equipo a grandes figuras del beisbol venezolano dentro de su staff técnico y considera que esto será una pieza fundamental para poder entender a sus rivales y así poder quedarse con el triunfo en cada duelo.

«Para mí es muy importante el staff que llevamos porque son tipos con mucha experiencia en Grandes Ligas, tenemos a Víctor Martínez, tenemos Néstor Corredor que viene de ser campeón en la Serie Mundial y de verdad como staff tenemos a los mejores para poder traernos ese trofeo», enfatizó.

«Siento que contra Venezuela nadie puede, siempre hemos tenido la dicha de ser grandes aquí y en cada parte en la que nos encontremos, por lo que confío en que tendremos un único resultado en el Mundial», concluyó.