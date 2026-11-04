Dos criollos al Juego de Estrellas de la Arizona Fall League

Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del juego de las estrellas de la Arizona Fall League (AFL), con dos criollos formando parte del roster de la Liga Americana.

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Se trata del jardinero Angeibel Gómez, quien es el prospecto número 2 de los Reales de Kansas City y el número 76 de todo el beisbol según MLB Pipeline y el derecho perteneciente a los Rangers de Texas, Alejandro Chiquillo.

El maracayero de 17 años y que debutó como profesional en 2026, ha tenido un rendimiento notable en sus primeros 10 juegos con los Surprise Saguaros al dejar promedio de .306 (de 36-11) con tres dobles, un triple, tres carreras impulsadas y ocho anotadas.

Adicionalmente, ha hecho gala de su velocidad al robar cuatro bases en el mismo número de intentos, al tiempo que exhibió OBP de .390, Slugging de .444 y OPS de .835, eso, después de conectar 23 extrabases, remolcar 38 rayitas y estafar 15 almohadillas en la Dominican Summer League.

Por su parte, Alejandro Chiquillo; de 23 años, que llegó a Clase-A este año y tiene experiencia en la LVBP con Cardenales de Lara, tiene una victoria en cinco presentaciones —una como abridor— con 16 ponches en 14 entradas y dos tercios de labor.

Otro venezolano que está cerca de la oportunidad de estar presente en el juego de estrellas de la AFL es Eduardo Quintero, que es uno de los candidatos para las votaciones finales.

Quintero es el segundo mejor prospecto de los Dodgers y el número 15 de todo el beisbol según MLB Pipeline y este año entre las filiales Doble-A y Triple-A dejó promedio de .308 (de 403-124) con 13 jonrones, 70 empujadas y OPS de .941 en 112 desafíos.