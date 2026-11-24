El Salón de la Fama y Museo del Béisbol de Venezuela celebró este lunes en el Centro Sambil de Valencia la ceremonia oficial de exaltación de la Clase 2025.

Durante el acto ingresaron formalmente al recinto los exjugadores de Grandes Ligas Félix Hernández, Álex Ramírez y Magglio Ordóñez, junto a los directivos Humberto Oropeza y José Ettedgui.

Félix Hernández encabezó la boleta con el 78% de los votos tras disputar 15 temporadas en las Mayores con los Marineros de Seattle, donde obtuvo el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2010, dos títulos de efectividad y lanzó un juego perfecto en 2012, además de vestir los uniformes de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes en la LVBP. Junto a él ingresó Álex Ramírez (76%), primer pelotero extranjero en superar los 2.000 hits en el béisbol profesional japonés.

La lista exaltados la completó Magglio Ordóñez (75%), quien jugó 15 campañas en la MLB entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit, conquistando el título de bateo de la Liga Americana en 2007 con promedio de .363. En el beisbol invernal venezolano fue figura de los Caribes de Anzoátegui, con los que ganó el Jugador Más Valioso en la zafra 1996-97, y alzó el campeonato como refuerzo de Cardenales de Lara en la edición 1998-99.

A través del Comité Histórico recibió su placa Humberto Oropeza, ejecutivo vinculado por más de cinco décadas a los Cardenales de Lara desde su ingreso como gerente general en la temporada 1972-73 hasta su actual rol como presidente ejecutivo, etapa en la que la organización sumó los siete campeonatos de su historia en la LVBP.

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De igual forma, se realizó la exaltación póstuma de José Ettedgui, primer presidente de los Navegantes del Magallanes tras la mudanza del club a Valencia y responsable de la gestión que alcanzó los títulos locales de 1969-70 y 1976-77, así como la primera Serie del Caribe para Venezuela en 1970, cerrando así la incorporación oficial de los cinco miembros de la promoción.