Elieser Hernández se reivindicó al dominar a Leones

Elieser Hernández firmó el martes su actuación más dominante en lo que va de la aún joven temporada de la LVBP, al guiar el triunfo de los Tiburones de La Guaira 9-4 sobre los Leones del Caracas en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

El lanzador derecho se acreditó, además, su primera victoria con el uniforme escualo desde que fue adquirido en un cambio procedente de las Águilas del Zulia en 2022.

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Hernández laboró por espacio de cinco episodios completos, en los que toleró apenas tres imparables y una carrera limpia, concedió un solo pasaporte y recetó seis ponches.

La presentación significó un desquite ante los capitalinos, quienes lo habían castigado con tres anotaciones en 3.1 innings durante su apertura previa, el pasado 28 de octubre.

Lectura de juego y trabajo en equipo

Tras el compromiso, el nativo de Ocumare del Tuy explicó que la clave de su ajuste radicó en anticipar el plan de ataque de la toletería melenuda y utilizar la agresividad del rival a su favor.

«Sabemos que aquí los bateadores son muy agresivos, tomamos eso a nuestro favor y nos dio resultado», declaró Hernández al departamento de prensa de los Tiburones de La Guaira. «Todo se trata de saber cuándo los bateadores están haciendo swing y cuándo no».

Asimismo, el serpentinero dio crédito al trabajo previo realizado junto a Francisco Kid Rodríguez (coach de pitcheo) y Rigoberto Beltrán (asistente de control de calidad), sumado a la conducción detrás del plato por parte del receptor Rafael Marchán.

«Gracias a Dios, todo salió bien, queremos estar así de eficaces por el resto de la temporada. Sé que las cosas no han salido muy bien, pero estamos aquí por los aficionados y queremos darles el campeonato», concluyó el diestro.