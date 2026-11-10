Endrick sobre el Madrid: “Solo quiero jugar y ser feliz”

El futbolista brasileño del Real Madrid, Endrick, volvió a pronunciarse sobre su actualidad dentro del conjunto blanco y afirmó que seguirá haciendo todo lo posible para poder ayudarlos a sumar victorias y títulos en España y Europa.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación que le preguntaron sobre alguna posible salida del equipo en enero, acción que rechazó por completo y reiteró su compromiso con la institución madrileña.

Al mismo tiempo consideró que todavía es bastante joven para tomar decisiones que puedan afectar su carrera en un punto de no retorno, por lo que considera que seguir dentro del Real Madrid es la mejor opción para él en estos momentos.

“Soy muy joven. Todavía no necesito lanzarme al vacío. Tengo 20 años y veremos qué pasa. Solo quiero jugar, ser feliz, ayudar a mis compañeros, marcar goles y dar asistencias», expresó.

Endrick no perdió el tiempo para llenar de elogios al entrenador José Mourinho, a quien considera como una pieza clave en su proceso de crecimiento deportivo para mejorar todas las cualidades que posee dentro del terreno de juego.

“Tengo mucha confianza en Mourinho. Todos los días viene a hablar conmigo y me pregunta cómo estoy, pero nunca sobre fútbol, siempre sobre mi vida personal. Eso lo valoro mucho», destacó.

En lo que va de temporada Endrick ha disputado un total de siete partidos (4 en LaLiga y 3 en Champions League), partiendo como titular en uno de ellos y anotando apenas un gol.