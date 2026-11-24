El antesalista y bateador designado venezolano Eugenio Suárez salta nuevamente al mercado de agentes libres de las Grandes Ligas, consolidado como una alternativa de poder de bajo riesgo y alto impacto potencial.

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Tras protagonizar en 2025 una auténtica explosión ofensiva en la que despachó 49 cuadrangulares —igualando su tope personal en una sola campaña, así como la mayor cantidad para un pelotero nacido en Venezuela, marca que también le pertenece—, el oriundo de Ciudad Piar afrontó un 2026 de contrastes en su regreso a los Rojos de Cincinnati.

Un 2026 de contrastes en su regreso a Cincinnati

Aunque su segunda etapa en la franquicia de Ohio no cumplió a cabalidad con las altas expectativas generadas tras su paso previo por los Cascabeles y los Marineros, Suárez demostró que su fuerza natural permanece intacta al sacar la pelota del parque en 26 ocasiones y remolcar 74 carreras a lo largo de 125 compromisos.

No obstante, dicha cuota de poder estuvo acompañada de los rasgos habituales de su perfil ofensivo, con pronunciados baches con el madero, una elevada tasa de ponches y un discreto porcentaje de embasado de .307 que dejó su promedio en .212 y su OPS en .740.

Proyección hacia 2027: el rol ideal de bateador designado

De cara a la temporada 2027, en la que cumplirá 35 años y tras haber alcanzado los 351 vuelacercas de por vida en las Mayores, cualquier organización que requiera inyectar fuerza inmediata en el rol de bateador designado encuentra en el criollo un perfil difícil de igualar.

Un pacto por una temporada representa una inversión moderada que permitiría a un equipo contendiente capitalizar su comprobada capacidad para producir carreras sin comprometer su flexibilidad financiera a largo plazo.