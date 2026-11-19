El exreceptor y estratega italovenezolano Francisco Cervelli fue nombrado este jueves como nuevo mánager de las Águilas Cibaeñas para lo que resta de la temporada 2026-27 de la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM).

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El movimiento, adelantado por el periodista Juan Arturo Recio, de ESPN, y posteriormente oficializado por el equipo, se produce en sustitución del colombiano Luis Urueta, quien fue cesanteado tras dejar al conjunto en el último puesto de la tabla de posiciones con récord de 9 victorias y 16 derrotas.

Para el oriundo de Valencia, este nombramiento representa su primera experiencia como dirigente dentro de una liga profesional, por lo que asume de inmediato el reto de revertir el mal arranque del club cibaeño en uno de los circuitos más exigentes del Caribe.

Credenciales comprobadas en el ámbito internacional

A pesar de tratarse de su estreno al frente de un club profesional, Cervelli desembarca en Santiago de los Caballeros respaldado por sus roles como coach dentro de la organización de los Padres de San Diego y como mánager del equipo nacional de Italia.

Tras tomar el testigo del también exreceptor Mike Piazza, el estratega venezolano protagonizó una actuación histórica en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, guiando al combinado azzurro hasta las semifinales, instancia en la que cayó ante Venezuela —a la postre campeona del certamen—.

Cabe destacar que, en aquella travesía, la tropa dirigida por Cervelli sorprendió al mundo al derrotar a Estados Unidos y México en la fase de grupos —dejando eliminados a los aztecas, quienes venían de alcanzar las semifinales en 2023— para posteriormente doblegar a Puerto Rico en los cuartos de final, antes de toparse con Venezuela en el loanDepot Park.

Su éxito al frente de la novena europea también incluye haber disputado la final del Campeonato Europeo en 2025 y asegurar, a mediados de octubre del presente año, el boleto al Premier 12 de 2027, tras firmar registro de 2-1 en el torneo clasificatorio celebrado en Barcelona.