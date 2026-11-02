Franklin Arias conquistó el Guante de Oro como SS en Ligas Menores

El prospecto venezolano Franklin Arias fue galardonado eldomingo con el Guante de Oro al mejor campocorto de todas las Ligas Menores. El criollo figuró además como uno de los tres integrantes del Top-100 de promesas de MLB Pipeline en integrar el selecto cuadro de nueve galardonados.

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El caraqueño, de apenas 20 años de edad, revalidó la alta valoración de 60 puntos otorgada por los scouts a su herramienta defensiva, manteniendo viva la estirpe y el prestigio histórico de los torpederos venezolanos. Arias cometió apenas cuatro pifias en 79 presentaciones en las paradas cortas, repartidas entre las filiales de Portland (Doble-A) y Worcester (Triple-A).

En dicho lapso en la posición seis, el capitalino intervino en 39 jugadas de doble matanza, realizó 180 asistencias y completó 106 outs en 290 chances defensivos, dejando un solvente porcentaje de fildeo de .986 a lo largo de 670.2 entradas de labor.

Versatilidad en el infield y un madero explosivo

A la par de su solvencia en el campocorto, Arias vio acción en 17 compromisos en segunda base, demostrando el potencial que tiene para establecerce como jugador de cuadro de alto impacto en Grandes Ligas en el futuro.

Sin embargo, el perfil de Arias trasciende la defensiva gracias a una sólida evolución con el madero. Durante la zafra 2026 en las Ligas Menores, el criollo dejó un robusto promedio al bate de .323 (de 449-145) en 117 desafíos, coleccionando 28 dobletes, un triple, 25 cuadrangulares, 91 carreras remolcadas y un astronómico OPS de .957.