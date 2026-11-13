Gabriel Arias resalta su compromiso con Tiburones

Gabriel Arias tuvo una jornada pletórica con el madero este jueves para guiar el triunfo de los Tiburones de La Guaira por pizarra de 6-5 sobre los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

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Con esta victoria, el conjunto litoralense no solo volvió a la senda del triunfo, sino que cortó de raíz la impresionante cadena de 10 éxitos consecutivos que ostentaban los filibusteros.

«Hay que darle gracias a Dios por esta victoria; fue un juego duro donde nunca nos rendimos», declaró el infielder de los Cachorros de Chicago al circuito radial de la novena escuala tras finalizar el encuentro. «En esos dos turnos me mantuve positivo, me mantuve con calma y, gracias a Dios, pudieron salir esos batazos».

Poder oportuno para silenciar el coso carabobeño

La Guaira tomó la delantera al fabricar cuatro anotaciones entre el segundo y el tercer episodio, pero el Magallanes reaccionó en el cuarto tramo con un cuadrangular de dos carreras de Rougned Odor que estrechó las acciones.

Fue entonces cuando el nativo de La Victoria sacudió en el quinto inning el primero de sus dos bambinazos de la noche para devolverle oxígeno a los visitantes al colocar el marcador 5-2. Más tarde, en la apertura del octavo capítulo, Arias repitió la dosis con otro estacazo de vuelta entera que, a la postre, resultó decisivo para contener la embestida final de los locales.

«Ojalá podamos conseguir una racha buena, que es lo que nos hace falta», comentó Arias, quien culminó el encuentro de 5-4 con un doblete, dos vuelacercas —sus primeros de la presente temporada y el segundo juego multijonrón de su trayectoria en la LVBP—, tres carreras anotadas y dos impulsadas, todo esto en apenas su tercer duelo desde que se uniformó el pasado martes.

Más allá de su actuación, el infielder reafirmó la responsabilidad que asume con la organización, consciente de la exigencia que tiene el equipo tras acumular dos zafras consecutivas sin lograr el boleto a la postemporada, luego del título obtenido en la campaña 2023-24.

«Aquí estaré hasta que termine la temporada; Gabriel Arias va a dar lo mejor de sí. Tengo un compromiso muy grande con los Tiburones», aseguró el pelotero, quien envió un mensaje directo a los seguidores litoralenses: «Sigan apoyando, confiando en nosotros, que salimos a darlo todo».