Gabriel Moreno se alza con el Premio Luis Aparicio 2026

Gabriel Moreno sigue afianzando su buen año en el beisbol, el careta de los Cascabeles de Arizona quien este sábado se alzó como el ganador del Premio Luis Aparicio en su edición 2026.

¡Felicidades, Gabriel!



Gabriel Moreno ha sido elegido ganador del Premio Luis Aparicio, como mejor pelotero venezolano de la temporada regular 2026 en MLB. pic.twitter.com/m5VIvrUJIz — MLB Español (@mlbespanol) October 24, 2026

El receptor quien fue el Campeón Bate de la Liga Nacional al dejar un average de .311 en la zafra, sumó 65 de los 100 votos al primer lugar, y 502 puntos en total, para conquistar el galardón que destaca al jugador con la mejor campaña en las Grandes Ligas.

El cuadro de tres fue completado por el lanzador Jesús Luzardo, de los Phillies Philadelphia, y Eduardo Rodríguez quien también forma parte de los D-Backs de Arizona, completaron los tres primeros puestos con 340 y 218 unidades, respectivamente.

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Además de Jackson Chourio, Willson Contreras (actualmente afrontando la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee) y Luis Arráez completaron el cuadro de finalistas del galardón.

Moreno aseguró tras conocer la noticia que se siente muy feliz de ganar el Premio, “Es un honor recibir este premio (…) De verdad no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo”.

Para finalizar agregó: “Quiero darle las gracias a Dios por este premio. Solo Él y yo sabemos cuánto he trabajado para recibir este y todos los logros que tengo, así que estoy agradecido por eso”.