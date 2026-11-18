Los peloteros venezolanos Gabriel Moreno y Jackson Chourio fueron galardonados este martes con el Bate de Plata 2026 de las Grandes Ligas, distinción que premia al mejor bateador de cada posición durante la temporada regular.

Para Gabriel Moreno, receptor de los Cascabeles de Arizona, el reconocimiento representa un hito en su carrera en la Gran Carpa. El careta barquisimetano se convirtió en apenas el segundo jugador de la región en conquistar el Título de Bateo, el Guante de Oro y el Bate de Plata en una misma campaña, igualando la hazaña que logró Carlos González en 2010.

Moreno sustentó esta corona de bateo con una sólida producción ofensiva en Temporada Regular. El receptor dejó promedio de .311 con 147 imparables, 16 cuadrangulares, 83 carreras impulsadas, 72 anotadas, un porcentaje de embasado (OBP) de .388 y un OPS de .874.

Por su parte, Jackson Chourio obtuvo el primer Bate de Plata de su carrera en las Mayores para ponerle broche de oro a un año para el recuerdo. El jardinero izquierdo de los Cerveceros de Milwaukee añadió este trofeo ofensivo a una vitrina de 2026 en la que también sumó un Guante de Oro y el anillo de campeón de la Serie Mundial.

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El patrullero marabino de 22 años respaldó su galardón con una línea ofensiva de .291 de promedio, .351 de OBP y .838 de OPS. Durante 522 turnos legales, Chourio conectó 152 hits, descargó 25 vuelacercas, remolcó 75 rayitas, anotó en 96 ocasiones y se estafó 23 almohadillas.

Sabiendo esto, podemos sumar la distinción de ambos criollos al gran año que percibió Venezuela en 2026, culminando su gran accionar en Grandes Ligas y sumando dos títulos mundiales, mismos que le valen para subir el valor de sus elementos y proyectan un 2027 de amplias aspiraciones colectivas.