Gendry Correa fue el Jugador Más Valioso de la semana

Gendry Correa comandó a Guaiqueríes de Margarita (11-7) en una semana perfecta que le valió para tomar parcialmente la punta de la Conferencia Centro-Oriental, venciendo a domicilio a Costaneros de Puerto Cabello y barriendo como visitante a Piratas de La Guaira.

Con 20.0 puntos de promedio (segundo en la liga), el escolta fue el máximo anotador de La Tribu en los tres compromisos. Además, registró 8.3 rebotes, 3.3 asistencias, 75% en dobles (15/20), 71% en triples (5/7) y el mejor +/- (+44) individual de la séptima semana del campeonato. A su vez, acumuló la tercera mayor valoración (83).

Fue consistente con 21, 22 y 17 unidades en sus respectivas actuaciones, consiguiendo topes individuales de seis asistencias en la primera, para superar a Costaneros; y de 12 rebotes en la segunda, abriendo la serie con Piratas. Ambos días firmó 29 créditos de valoración.

NICOLÁS PALMA ESTUVO INMENSO EN LA SEMANA

En tanto Nicolás Palma, de 22 años, brilló durante los tres triunfos de Trotamundos de Carabobo en la carretera para afirmarse en la zona de clasificación a postemporada. Luego de superar a Piratas de La Guaira, barrieron a Gaiteros del Zulia y ahora disfrutan del mejor porcentaje de victorias (10-6) en la Centro-Occidental.

El alero, que es el tercer jugador del Expreso Azul en recibir la distinción, fue el máximo anotador de toda la liga (67 puntos) con promedios de 22.3 tantos, 9.3 rebotes (quinto del torneo), 3.7 asistencias y 80% en dobles (28/35). Al mismo tiempo dejó la segunda valoración más alta de la semana (89).

Tuvo sus tres mejores marcas anotadoras de la temporada con 20, 21 y 26 puntos a lo largo de la seguidilla ganadora y consiguió máximas personales de 14 rebotes y 34 de valoración en su segunda presentación. Asimismo, cerró la semana con otro doble-doble capturando diez rebotes cuando sellaron la barrida en Maracaibo.

GALARDONADOS EN LA LSB 2026

Semana 1: Luis Almanza (JMV) y Enrique Medina (U23)

Semana 2: Carlos Fulda (JMV) y Anthony Reyes (U23)

Semana 3: Luis Betancourt (JMV) y Miguel Barazarte (U23)

Semana 4: Luis Duarte (JMV) y Mayron Martínez (U23)

Semana 5: Carlos Fulda (JMV) y Diego Sulbarán (U23)

Semana 6: Carlos Páez (JMV) y Kender Urbina (U23)

Semana 7: Gendry Correa (JMV) y Nicolás Palma (U23)