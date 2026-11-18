Los Marineros de Seattle acaban de sacudir el mercado de cambios al hacerse este miércoles con los servicios del tercera base venezolano Maikel García, proveniente de los Reales de Kansas City, equipo que recibe al estelar Bryce Miller y a los también lanzadores Logan Evans y el dominicano José Alexander Ferrer.

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El periodista Jeff Passan, de ESPN, fue el primero en reportar el trato, que incluye un total de seis peloteros, pues el conjunto nauta también recibe al relevista James McArthur y a otro serpentinero de Ligas Menores.

Ahora bien, el propio Passan había informado que los Reales estaban buscando ayuda para su rotación abridora y que estaban dispuestos a desprenderse del antesalista criollo, quien entrará al segundo año de un contrato de cinco temporadas y 57.5 millones de dólares que firmó previo a 2026.

Este último calendario comenzó para el oriundo de La Sabana consagrándose como MVP del Clásico Mundial de Béisbol, antes de tener una campaña repleta de lesiones que lo limitaron a 82 juegos, después de tres zafras consecutivas disputando más de 100 partidos.

En 344 visitas al plato, dejó un promedio de .268 (de 310-83) con 20 dobles, tres triples, el mismo número de cuadrangulares, 38 carreras impulsadas, 40 anotadas, cinco bases robadas, un OBP de .334 y un OPS de .715. Mientras tanto, en cinco años con Kansas City bateó para .264, con 519 hits, 107 batazos de dos estaciones, 17 triples, 40 vuelacercas, 222 remolques, 265 anotadas y un OPS de .703.