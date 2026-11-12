Grenyelis García conquista el oro en boxeo

La pugilista venezolana Grenyelis García conquistó la medalla de oro en la categoría de los 51kg de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras una impresionante actuación registrada este jueves.

La criolla logró dominar de principio a fin a la representante de Azerbaiyán, Gular Huseynova, dentro del cuadrilátero al registrar una contundente decisión unánime de 5-0, lo que le permitió colgarse el oro.

«Con una actuación impecable, autoridad indiscutible y el corazón por delante, Grenyelis García se consagró campeona en los 51kg de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Cada golpe, cada entrenamiento y cada sacrificio valieron la pena para escuchar nuestro Gloria al Bravo Pueblo en lo más alto del podio mundial», dijo Mindeporte en sus redes sociales.

Grenyelis llegó a esta instancia con altas posibilidades de quedarse con el triunfo tras un cómodo camino hasta la final, derrotando en la semifinal a la argelina Cerine Kessal, mientras que en el combate previo derrotó a la keniana Ella Demese.

Siempre concentrada

En declaraciones ofrecidas al equipo de prensa del Ministerio del Deporte, la criolla aseguró que siempre estuvo confiada de poder alcanzar dicho título y ese era el único resultado aceptable para ella.

«No hubo momento de duda. Pudimos manejar bien el combate y soy campeona olímpica. Estoy muy orgullosa de esta victoria que comparto con toda Venezuela, que estaba aquí conmigo apoyándome», expresó.

«Competir en Dakar fue una experiencia muy linda en un año inolvidable para mí, porque asistí a varios torneos y di resultados para Venezuela. Todo gracias a mi profesor Juan Bautista que me acompañó y al ministro Franklin Cardillo por siempre apoyarnos», agregó la campeona.