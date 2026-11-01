Guaiqueríes supera a Spartans en Margarita

Spartans Distrito Capital cayó 78-68 ante Guaiqueríes de Margarita este sábado en el Guaiqueríes Arena de La Asunción, sufriendo su octavo descalabro en la LSB 2026.

La escuadra margariteña dominó los dos primeros cuartos del encuentro gracias a la efectividad perimetral de Pedro Chourio y Kender Urbina, además de aprovechar las pérdidas del rival para irse al descanso con ventaja de 43-33.

En la segunda mitad, el equipo visitante reaccionó con una racha de 14-4 comandada por José Sojo y Nelson Palacios para igualar y tomar brevemente el liderazgo (50-51), aunque Guaiqueríes recuperó el control con siete puntos de Francisco Centeno para cerrar el tercer período arriba 61-53.

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Finalmente, Pedro Chourio definió las acciones en el último cuarto al convertir lanzamientos de media y larga distancia para finalizar con 22 puntos, secundado por Francisco Centeno con 13 unidades, asegurando así el triunfo insular.

Por Spartans destacaron ofensivamente Edgar Martínez con 18 puntos y 9 rebotes, Nelson Palacios con 15 tantos y Enderson Alcalá con 11 unidades, en una jornada donde también se produjo el debut del joven Mauricio Eslava en las postrimerías del cotejo.