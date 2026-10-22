Hernán Pérez lidera la victoria de Caribes

Caribes de Anzoátegui derrotó 7-1 a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta de Porlamar. La tribu oriental fundamentó su victoria en una destacada actuación de Hernán Pérez y un sólido trabajo de su abridor Josimar Cousin.

Anzoátegui tomó la delantera desde la parte alta del primer episodio gracias a un elevado de sacrificio de Balbino Fuenmayor que le permitió anotar a Herlis Rodríguez. En el tercer capítulo, Hernán Pérez amplió la ventaja con su cuarto cuadrangular de la temporada, conectando un batazo entre los jardines izquierdo y central para colocar la pizarra 2-0.

Bravos descontó en el octavo tramo con su única rayita del juego, pero la ofensiva de Caribes sentenció las acciones en el noveno inning con un rally de cinco anotaciones. La embestida inició con un doblete impulsor de dos carreras de Gabriel González con bases llenas, seguido por un boleto negociado por Leonel Valera que remolcó otra rayita para dejar el definitivo 7-1.

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Desde la loma, Josimar Cousin se acreditó la victoria tras completar 5.0 entradas en blanco, donde no permitió carreras, no otorgó boletos ni ponchó bateadores. El cuerpo de relevistas indígenas mantuvo a raya a la alineación insular para sellar el triunfo.

Por la «Maquina de Guerra», el descalabro recayó en el abridor Jorge García, quien permitió dos carreras limpias y otorgó un boleto en 5.0 episodios de labor.

Hernán Pérez fue la gran figura del encuentro al finalizar de 3-3 con un jonrón, dos bases por bolas recibidas y una carrera impulsada.