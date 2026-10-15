Jackson Chourio con poder ayuda a controlar a los Dodgers

Los Cerveceros de Milwaukee demostraron su jerarquía este miércoles al dominar 6-2 a los Dodgers en un encuentro donde tomaron el control absoluto desde la propia alta del primer episodio, arrinconando a sus rivales en la serie.

La ofensiva visitante estalló de inmediato cuando el criollo Jackson Chourio conectó un soberano batazo de cuatro esquinas por el jardín derecho y central al primer envío recibido, inaugurando la pizarra con un impresionante cuadrangular solitario que encaminó las acciones.

Más adelante, los lupulosos ratificaron su dominio con el aporte ofensivo del toletero Jake Bauers, quien se alzó como el Jugador del Partido tras conectar un vuelacercas y remolcar dos rayitas clave para la causa ganadora, en un momento en el que necesitaban concretar la superioridad.

Desde el montículo, la victoria se la adjudicó el lanzador DL Hall tras una labor hermética sin permitir anotaciones, mientras que Blake Snell cargó con el revés por parte de la escuadra californiana y Trevor Megill se apuntó el salvado.

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Asimismo, la novena californiana intentó descontar en la pizarra con par de anotaciones en el sexto capítulo, producto de un doble impulsor de parte de Will Smith, pero el bullpen de Milwaukee cerró los espacios de manera impecable para asegurar el triunfo definitivo en el terreno.

Con este contundente marcador de 6-2, los Cerveceros colocan la Serie de Campeonato 3-0 y dejan a los Dodgers en jaque, a ley de una sola victoria para asegurar su clasificación definitiva en esta instancia del curso. Además, un pase a la fase definitiva los colocaría como amplios favoritos a campeonar en la presente zafra, al eliminar al campeón del circuito de las últimas dos temporadas.