El campocorto y prospecto de las Águilas del Zulia, Jhonny Level, no inició su andanza por el béisbol profesional venezolano de la mejor forma; sin embargo, ha acelerado notablemente el paso durante el presente mes de noviembre, coincidiendo de lleno con el repunte que construye el conjunto rapaz tras ganar seis de sus últimos 10 compromisos.

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«Estoy saliendo muy enfocado a tomar mis turnos, muy confiado, pero lo importante es ayudar al equipo a ganar», expresó Level al circuito radiofónico de las Águilas tras irse de 4-2 con tres carreras producidas en la victoria 4-1 sobre los Cardenales de Lara el miércoles en Barquisimeto.

Dicha actuación le permitió alcanzar las cinco traídas al plato en sus últimos tres desafíos, poniéndole broche de oro a un lapso de siete encuentros en los que exhibe promedio de .357 (de 14-5). Todo ello se ha confabulado para firmar un portentoso segundo mes de zafra en el que el sucrense comparte el segundo mejor promedio de bateo entre los toleteros zulianos con un mínimo de 18 visitas al plato (.333).

Confianza en la carretera y credenciales de Ligas Menores

Con apenas 19 años de edad, el oriundo de Cumaná enfatizó el valor anímico que representa abrir una gira fuera de casa con triunfo para encarar el resto de la semana, y, sobre todo, teniendo en cuenta que a Level le va bien en la carretera, dado que batea .320 (de 25-8) con siete remolques y OPS de .930, destacando que sus tres extrabases han sido en esa condición.

«Es muy importante ganar el primer juego de la gira; eso nos llena de confianza para el resto de los juegos. A salir con buena actitud al terreno y sin presión», explicó el joven infielder.

Level aterrizó en la LVBP respaldado por una destacada temporada 2026 en las sucursales de los Gigantes de San Francisco, donde culminó el año disputando 69 juegos en Clase-A Avanzada con promedio de .302 (de 298-90) y dejó línea global de .311 (de 489-152) con 18 jonrones y 87 fletadas en 113 cotejos sumando su paso por Clase-A.

En lo que va de contienda en la pelota criolla promedia .279 (de 43-12) con doble, triple, cuadrangular, nueve enviadas a la goma, seis registradas y OPS de .779.