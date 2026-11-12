Jorge Rodríguez se colgó el oro en el Panamericano Máster de Tenis de Mesa

Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, se alzó con la medalla de oro en su categoría este jueves durante el Campeonato Panamericano Máster de Tenis de Mesa, en compañía de Francisco Lopez. La competencia internacional se desarrolla en Caracas y mantendrá su actividad hasta el próximo domingo.

El torneo cuenta con la participación de más de 300 atletas provenientes de más de diez países del continente para batirse a duelo en el marco de esta justa.

La sala de convenciones de La Carlota, en la capital venezolana, funciona como la sede oficial para el desarrollo de todos los encuentros. Este recinto alberga las jornadas competitivas de las distintas delegaciones que acudieron al llamado continental.

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Con la obtención de este galardón dorado, el dirigente suma una presea para la delegación anfitriona en una justa que continuará su programación hasta el cierre de la semana. Las rondas restantes definirán a los últimos campeones de las diversas categorías en disputa dentro del escenario caraqueño.

Asimismo, recordemos que Rodríguez venía de sumar la presea de plata esta semana al combinar fuerzas con Francisco Lopez en otra oportunidad.