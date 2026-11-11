Jorge Rodríguez y Francisco López se colgaron la medalla plateada

Este miércoles se llevó a cabo la final del dobles masculino del Campeonato Panamericano Máster de tenis de mesa 2026, que enfrentó a la pareja de Jorge Rodríguez y Francisco López contra la compuesta por Carlos Veloz y Douglas Mago.

El compromiso finalizó con medalla de oro para la dupla conformada por Mago y Velóz, con tres sets por dos en cinco disputados mangas, que terminó con el reinado vigente de Rodríguez/López al ceder el título.

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El primer set terminó 11-9 para la dupla Mago y Velóz, mientras que el segundo se lo llevaron con mucha diferencia el presidente de la Asamblea Nacional por 11-6 e igualar las acciones.

Hubo paridad en el arranque del tercer set y, aunque la pareja Mago/Velóz sacó diferencia, la dupla Rodríguez/López logró descontar. Sin embargo, los primeros se terminarían llevando la manga por 11-7.

Con un set abajo, los compañeros Rodríguez y López respondieron con autoridad en el cuarto set pese a comenzar perdiendo y se lo terminaron llevando, no sin dar pelea, por 12-10.

Para el quinto y definitivo, Mago y Velóz comenzaron ganando 3-0, pero sus rivales lo dieron vuelta 5-4. Tras esto, las cosas estuvieron igualadas y con pocos puntos de ventaja para Rodríguez/López. Sin embargo, el final culminó con voltereta de Mago y Velóz para ganarlo 12-10 y quedarse con el oro.