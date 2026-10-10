José «Brujo» Martínez regresa a la MLS como nuevo refuerzo del FC Cincinnati

José «Brujo» Martínez está listo para iniciar una nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos tras concretarse su fichaje por el FC Cincinnati, según se anunció la tarde de este viernes.

La institución de la MLS hizo oficial la contratación del volante venezolano con un vínculo que lo une al club por lo que resta de la temporada 2026, incluyendo además una opción de extensión hasta junio de 2027.

La incorporación de Martínez se da nueve meses después de su salida del Corinthians de Brasil, equipo que decidió rescindir su contrato en febrero de este año. La directiva del club paulista tomó la decisión tras una controversia originada por el retraso del jugador en su reincorporación tras las fiestas de fin de año, sumado al diagnóstico de una rotura de ligamento cruzado anterior que el futbolista presentaba desde la final de la Copa de Brasil.

El criollo de 31 años aclaró posteriormente que los problemas con su documentación impidieron su regreso a tiempo a suelo brasileño y desmintió los rumores sobre el origen de su lesión.

Asimismo, el «Brujo» señaló directamente al exentrenador del equipo, Dorival Jr., como el responsable de su desvinculación, marcando el fin de su ciclo en el balompié carioca para enfocarse en su recuperación física total.

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Con este movimiento, el internacional Vinotinto concreta su regreso a un circuito que conoce a la perfección, habiendo disputado previamente cinco campañas consecutivas con la camiseta del Philadelphia Union, equipo en el que se despidió como gran figura y ovacionado por los aficionados.

La gerencia del FC Cincinnati valoró la jerarquía del criollo en el centro del campo para potenciar al plantel en la recta decisiva del campeonato norteamericano.

Finalmente, estando completamente recuperado de sus molestias físicas, Martínez buscará sumar minutos de calidad y ritmo de juego en su nuevo destino. Además, el volante que suma 41 participaciones con la selección nacional apunta a reencontrarse con su mejor versión sobre el engramado con la mirada puesta en volver a ser tomado en cuenta para próximas fechas con la vinotinto