José Rondón llegó a 200 impulsadas con el uniforme de Leones

José Rondón continúa cimentando una carrera sólida con los Leones del Caracas, consolidándose como uno de los bateadores más productivos de la alineación temporada tras temporada. Su constancia para remolcar anotaciones se ha convertido en un estándar personal desde sus dos galardones consecutivos como Productor del Año en las zafras 2022-23 y 2023-24.

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Pese a que «La Locura» se ha quedado corto al tratar de emular la producción de esas dos contiendas, sigue siendo un bate peligroso en la LVBP y va en ascenso dentro de la historia reciente de la divisa melenuda.

Este domingo, durante el triunfo 8-3 sobre los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el oriundo de Villa de Cura impulsó su carrera número 200 con el uniforme de los Leones del Caracas. Con esto, se convirtió en apenas el decimoquinto miembro de la franquicia —desde que pasó a llamarse Leones en 1952— que alcanza dicha cifra.

Se une a:

Antonio Armas, 381

Jesús Alfaro, 332

Víctor Davalillo, 312

Jesús Guzmán, 309

José Castillo, 298

César Tovar, 287

Baudilio Díaz, 276

Gonzalo Márquez, 271

Bob Abreu, 258

Andrés Galarraga, 243

Carlos Méndez, 242

Henry Blanco, 233

Wilfredo Tovar, 226

Jesús Marcano Trillo, 203

JOSÉ RONDÓN, 200

Con mayor disciplina en el plato durante las últimas campañas

Curiosamente, el doble centenar de remolques para Rondón no llegó a raíz de un gran batazo, sino de un boleto con las bases llenas, concedido en ese décimo inning donde la tropa capitalina fabricó cinco carreras para asegurar su segundo triunfo consecutivo ante la «Nave Turca» en esta temporada 2026-27.

La paciencia en el plato ha sido una virtud que Rondón ha desarrollado en gran parte de su periplo con los Leones. Desde la campaña 2020-21 ha negociado al menos 10 pasaportes por temporada, incluyendo al menos 28 en tres de sus últimos cuatro certámenes. Asimismo, su OBP ha superado los .390 puntos desde entonces, a excepción de la 2021-22, cuando registró .366 en 28 juegos.

En el inicio de esta zafra con los Leones, José Rondón batea para .294 (de 34-10) con dos dobles, tres remolcadas, 12 bases alcanzadas, OBP de .400 y OPS de .753.