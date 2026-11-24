Los Tiburones de La Guaira derrotaron 11-7 a los Cardenales de Lara en el Estadio Universitario de Caracas, en un compromiso que se decidió en el cierre de la novena entrada. Luego de que la visita igualara las acciones en la apertura del último tramo, Juniel Querecuto despachó un soberano cuadrangular con las bases llenas que dejó en el terreno a la novena larense.

Lara inauguró la pizarra en el primer inning mediante un sencillo impulsor de Rangel Ravelo, pero La Guaira dio vuelta al marcador en el tercero tras una anotación por error en fildeo de Ildemaro Vargas y un elevado de sacrificio de Gabriel Arias. En el cuarto capítulo, los crepusculares retomaron la delantera 3-2 con un imparable productor de Danry Vásquez y un elevado de sacrificio de Alí Sánchez.

El conjunto escualo respondió en la baja del quinto episodio con un rally de cinco carreras. Gabriel Arias conectó un jonrón de tres rayitas entre los jardines izquierdo y central para volver a poner arriba a los locales, mientras que Hedbert Pérez amplió la diferencia a 7-3 con un doble impulsor de dos anotaciones que llevó al plato a Jurickson Profar y Jadher Areinamo.

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Cardenales recortó distancia en el octavo inning con un vuelacercas solitario de Luisangel Acuña y completó la igualada en la apertura del noveno al fabricar tres carreras: Acuña y Jesús Bastidas ligaron sencillos impulsores de una rayita cada uno, y José Azócar recibió boleto con las bases llenas para colocar el 7-7.

En la parte baja del noveno episodio, con un out y las almohadillas congestionadas por Jurickson Profar, Jadher Areinamo y Máximo Acosta, Juniel Querecuto conectó su segundo jonrón de la campaña entre los jardines derecho y central para sentenciar el encuentro. En el pitcheo, Luis Arejula (3-0) se acreditó la victoria tras lanzar dos tercios de entrada en blanco, mientras que Listher Sosa (1-2) cargó con la derrota al permitir tres carreras limpias en un tercio de labor.