Los Tiburones de La Guaira derrotaron con contundencia 14-5 a los Bravos de Margarita en el Estadio Universitario de Caracas. El conjunto litoralense castigó desde el primer episodio al pitcheo insular, respaldando su triunfo con cuatro cuadrangulares y rallies de cuatro carreras.

La ofensiva escuala marcó el ritmo desde temprano con cinco rayitas en las primeras tres entradas, impulsadas por dobles de Gabriel Arias y Juniel Querecuto, un lanzamiento descontrolado, un elevado de sacrificio de Jorge Barrosa y un jonrón solitario de Rafael Marchán. En el cuarto capítulo, un sencillo remolcador de Arias y un vuelacercas de tres carreras de Jurickson Profar ampliaron la ventaja a 9-0.

Margarita descontó en el quinto acto mediante un cuadrangular de dos anotaciones de Moisés Gómez, pero La Guaira respondió de inmediato en el cierre del sexto. Un jonrón de tres carreras de Gabriel Arias y otro estacazo solitario de Profar colocaron la pizarra 13-2.

En el octavo episodio, César Idrogo conectó un cuadrangular de tres rayitas para maquillar el marcador por los insulares, aunque un triple impulsor de José Córdova en la parte baja selló la cifra definitiva para los locales.

Leer también: Magallanes castiga en el octavo inning y derrota a Cardenales

En el pitcheo, Stiven Cruz se acreditó la victoria tras trabajar cinco entradas de dos carreras limpias y tres ponches, mientras que Melvi Acosta cargó con el revés al tolerar siete anotaciones en tres entradas y dos tercios. Jurickson Profar fue la figura del encuentro al batear de 3-2 con dos jonrones, un boleto y cuatro carreras impulsadas.