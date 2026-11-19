Jurickson Profar vivió su mejor jornada ofensiva en lo que va de su paso por la LVBP con Tiburones de La Guaira, al aportar su primer juego multijonrón —de tres estacazos que tiene en la zafra— durante la paliza de los litoralenses 15-4, el miércoles, sobre los Bravos de Margarita, barriendo así la serie de dos juegos en el Parque de la UCV, en Caracas.

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«Hay que seguir haciendo el esfuerzo y dando el 100% todos los días», dijo el curazoleño al circuito radiofónico de Tiburones, después de irse de 3-2 con par de anotadas y cuatro carreras impulsadas. «Ya estamos casi llegando a diciembre, así que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo para ganar la mayor cantidad de juegos posibles».

Sus dos cuadrangulares, el primero a la derecha ante los envíos de Pedro Rodríguez en el cuarto inning y el segundo a la zurda ante la serpentina del italiano Claudio Scotti en el octavo, se deben al trabajo que hizo con José «Cafecito» Martínez (coach de bateo asistente del equipo) y, además, lo inscribieron en la historia tanto del club como de la LVBP.

«He estado haciendo algunos ajustes a la zurda con ‘Café’ Martínez», mencionó. «No estaba conectando la bola como quería. Él me está ayudando en eso».

Cabe destacar que Profar es el 16.º pelotero en la historia de la LVBP y el cuarto de los Tiburones en conectar cuadrangulares a ambos lados del plato en un mismo juego (al menos documentados).

Esta es la lista