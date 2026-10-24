Kevin Kelsy firma un doblete en goleada de los Rangers

Kevin Kelsy lideró y brilló con un doblete el triunfo aplastante de los Rangers por 4-0 frente al St Johnstone en un duelo dramático que estuvo marcado por la lluvia en Ibrox ahora cuenta con tres dianas en seis encuentros.

Tras el tropiezo del pasado sábado en Dundee, la escuadra local estaba obligada a sumar de a tres, la pizarra se abrió antes del descanso gracias a la primera diana de Kelsy en el minuto 29.

📌Pues si así llueve…



➡️El segundo gol de Kevin Kelsy



✅Doblete para el vinotinto

✅3 goles en 6 partidos en la Premier de Escocia

✅4 veces titular

✅1 gol cada 113 minutos



pic.twitter.com/fEpB2MFxBC — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) October 24, 2026

Aunque el guardameta Toby Steward sostuvo a los visitantes con notables intervenciones, Ryan Naderi amplió el marcador en la fracción 61 y el criollo puso su segundo tanto cinco minutos más tarde. Ya al borde del pitido final en el 87, el recién ingresado al encuentro Tochi Chukwuani selló el cuarto y definitivo tanto de los de casa.

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Los Rangers dominaron de principio a fin en las estadísticas clave, registrando 21 remates, 12 saques de esquina y un 61,3 % de posesión. Por su parte, el conjunto visitante generó nueve llegadas, de las cuales solo dos fueron entre los tres palos. En la próxima jornada, los Rangers visitarán al Hearts, mientras que el St Johnstone recibirá en casa al Motherwell.