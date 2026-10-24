Keyber Rodríguez estuvo intratable ante Leones

Tigres de Aragua derrotó 7-1 a los Leones del Caracas en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. El conjunto local cimentó su triunfo en una destacada actuación de su abridor José González y el poder de Keyber Rodríguez con el madero.

La ofensiva aragüeña inauguró el marcador en la baja del segundo episodio con tres anotaciones. Jermaine Palacios conectó un sencillo impulsor apoyado en un error defensivo de Yonathan Daza que permitió anotar a Jorbit Vivas, seguido de inmediato por el tercer jonrón de la temporada para Keyber Rodríguez.

Caracas descontó en la alta del tercer tramo marcando su única carrera del encuentro. Sin embargo, la respuesta felina llegó en el cierre del quinto capítulo con un sencillo de Alberth Martínez que llevó a la goma a Lorenzo Cedrola y David Rodríguez para colocar el juego 6-1.

En la baja del sexto inning, Keyber Rodríguez volvió a sonar un cuadrangular al conectar su segundo vuelacercas de la noche, sentenciando el definitivo 7-1.

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Desde la loma, José González se adjudicó la victoria tras completar 6 entradas de una carrera limpia, un boleto otorgado y siete ponches recetados. La derrota recayó en el iniciador melenudo Erick Leal, quien toleró cinco anotaciones limpias en 4 episodios de labor.

Finalmente, Keyber Rodríguez finalizó como la gran figura del encuentro al irse de 3-2 con dos bambinazos, un pasaporte y dos carreras impulsadas.