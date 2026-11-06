La Liga Mayor definió detalles para la temporada 2027

La Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) celebró este jueves su jornada de reflexión en Caracas con la presencia de dueños y gerentes de los ocho equipos participantes.

Durante la reunión de trabajo, la directiva del circuito analizó el resultado la campaña reciente y estableció la ruta oficial para la séptima edición del torneo, fijando el arranque del certamen para el próximo 17 de abril de 2027.

La primera fecha del calendario presentará un formato inédito al disputarse en sedes alternas en cuatro ciudades del país: Higuerote (Delfines vs. Caciques), Puerto Cabello (Senadores vs. Marineros), Cagua (Líderes vs. Samanes) y Carora (Centauros vs. Guerreros). Esta dinámica se repetirá a mitad de campaña invirtiendo las localías, mientras que la fase regular mantendrá el esquema de dos franquicias por recinto en Caracas, Valencia, Maracay y Barquisimeto.

Debido a las afectaciones sufridas en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira tras el evento sísmico del pasado mes de junio, la liga reubicó temporalmente a los conjuntos del litoral.

Por su parte, Delfines de La Guaira compartirá escenario con Guerreros de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, mientras que Centauros de La Guaira jugará junto a Samanes de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay.

En cuanto al reglamento la junta directiva aprobó la implementación del arbitraje salarial para jugadores calificados, mecanismo inédito en la pelota venezolana. Asimismo, la organización acordó incrementar la participación obligatoria de peloteros juveniles en el roster activo, garantizó tener cupo de siete importados por equipo y aseguró la transmisión en vivo del cien por ciento de los compromisos a través plataformas digitales.

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Preparación a punto de caramelo

Respecto a la planificación del evento, Arturo Cupido, presidente de la LMBP, destacó el compromiso de las franquicias para la preparación del campeonato: “Desde el momento que terminamos la temporada iniciamos a hacer toda la planificación para la temporada 2027, como resultado tenemos esta primera reunión”.

Por último, el directivo valoró el esfuerzo colectivo de los involucrados e hizo un llamado a la fanaticada caraqueña y del interior del país para acompañar el desarrollo del torneo: “Todos los equipos trabajan muy fuerte, incluso con casi un año de anticipación para preparar el mejor evento posible, la invitación es a que nos den la oportunidad y asistan a los estadios a disfrutar de un buen béisbol”, finalizó.