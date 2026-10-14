La LVBP 2026-27 abre en Caracas con Magallanes y Tiburones

Los Navegantes del Magallanes darán inicio a su paso en la carretera en la temporada 2026-27 de la LVBP en la capital del país, cuando visiten este martes a los Tiburones de La Guaira.

Este martes 13 de octubre, Caracas recibirá el primer encuentro de pelota de la zafra actual, el primero en la ciudad desde el pasado 25 de enero, con el propio Magallanes haciendo de ‘home club’ ante Bravos de Margarita, y el primero en el Estadio Universitario, desde el 26 de diciembre de 2025, con ambos rivales enfrentándose.

El conjunto turco buscará reponerse de la dura derrota del juego inaugural el lunes en el José Bernardo Pérez de Valencia contras los escualos por marcador de 10-6, con el tropiezo de su mejor lanzador, el Pitcher del Año en la zafra pasada, Ricardo Sánchez.

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Para el primer duelo de la temporada en Caracas, el Magallanes subirá al montículo al derecho colombiano Víctor Vargas, quien actuó en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) 2026 con Marineros de Carabobo. Los Tiburones, por su parte, tendrán en la loma al zurdo estadounidense Caleb Smith, quien tendrá su primera experiencia en la pelota criolla y, en general, en la invernal.

El actual campeón, dirigido por Yadier Molina, realizó algunos cambios en su lineup para el segundo juego, incluyendo a Alexis Hernández como jardinero central en reemplazo del estadounidense Damon Dues. Mientras tanto, Fernando Tatis Sr. modificó el orden e hizo algunas incorporaciones.

En la campaña anterior los dos equipos dividieron honores en la capital. Los salados ganaron los dos primeros juegos (7-2 y un recordado 1-0), mientras que la nave ganó los dos últimos, primero una remontada que terminó 8-7 y luego, una paliza «navideña» (el 26/12) por 17-6.

Magallanes/Tiburones se adueñó de la capital

Durante el desarrollo del choque de este martes en tierras capitalinas, Tiburones de La Guaira, tal como el día anterior en el José Bernardo Pérez de Valencia, demostró su poder ofensivo temprano en el compromiso, inaugurando la pizarra con par de sencillos impulsores cortesía de Daniel Montañí y Alcides Escobar, para que luego Yangervis Solarte llegara a la goma productor de un rodado para out de Simon Muzziotti.

Posteriormente, Juniel Querecuto con elevado de sacrificio mandó al plato a Daniel Montaño para complicar la partida a la «Nave Turca»; poco después, Luis Sardiñas descontó con poder conectando el primer bambinazo del encuentro. Poco después, el mismo Renato Nuñez siguió su ejemplo y colocó otro batazo de cuatro esquinas para igualar de forma parcial el cotejo (4-4).

Aunque la novena de Yadier Molina ponía de manifiesto sus aspiraciones en el Estadio Universitario, los escualos no tardaron en volver a mover la balanza a su favor, con un sencillo de Simón Muzziotti y jonrón de tres rayitas de Sebastián Rivero que colocó la pizarra 8-4.

En el 5to episdoio, Tucupita Marcano descontó con doble remolcador y Luis Sardiñas sumó otra raya con rodado para out, culminando producción de la nave en lo que queda da cotejo. Más adelante, Yangervis Solarte y Jorge Barbosa sentenciaron con par de sencillos que colocaron la pizarra con un definitivo 10-6.

Asimismo, con este resultado, Tiburones de La Guaira suma su segundo triunfo al hilo en este inicio de curso, mientras que Navegantes del Magallanes no se ve en la necesidad de buscar un triunfo en su próximo choque, en busca de reponerse de estos dos traspiés percibidos a primera instancia.

Ronald Jiménez/Diego Torres Contreras