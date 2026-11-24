La Vinotinto estará presente en la segunda fase de un Mundial Sub-17 por tercera edición consecutiva, tras imponerse este martes por 1-0 ante Rumanía en su segundo compromiso del Grupo K, disputado en la ciudad de Rayán.

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Los dirigidos por Fernando Aristeguieta supieron resistir con orden el empate sin goles durante una exigente primera mitad y encontraron su recompensa en el complemento. Al minuto 64, una oportuna recuperación del defensor central Enmanuel Brito en la zona medular dio origen a un desequilibrante desborde de Andy Saavedra por el costado derecho ante la marca de la zaga rumana.

El extremo criollo, formado en la cantera del Caracas FC, se perfiló con precisión y envió un centro al área que encontró a Román Lozada, quien se lanzó de palomita para conectar un cabezazo letal que batió la estirada del guardameta Tudor Cosa.

¡GOOOOOL!🔥🇻🇪



Román Lozada anota de cabeza al minuto 64 del partido.



🇻🇪 1- 0 🇷🇴



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Superioridad numérica y aguante en el cierre

El combinado nacional mostró una notable mejoría colectiva tras el descanso, escenario que se acentuó en la jugada del gol, cuatro minutos después de la expulsión del atacante rumano Darius Bota. Si bien la oncena sudamericana capitalizó el envión anímico para adelantar sus líneas y abrir el marcador aprovechando el hombre de más, la superioridad numérica provocó por momentos cierta desconcentración.

Pese a la presión final del conjunto europeo, Venezuela exhibió temple defensivo para resguardar la mínima ventaja hasta el pitazo final. De esta manera, la Vinotinto firma hasta ahora su mejor participación histórica en una fase de grupos de un certamen del orbe de la categoría, inscribiendo su nombre en los dieciseisavos de final con una fecha de antelación antes de cerrar la ronda inicial frente a México.