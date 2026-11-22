La selección de Venezuela Sub-17 inició con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 al imponerse 2-1 sobre Camerún en la primera jornada de la fase de grupos.

El combinado nacional capitalizó sus llegadas en momentos clave del partido para quedarse con los primeros tres puntos del torneo.

En la primera mitad, Los chamos abrieron rompieron el celofán al minuto 29′ por intermedio de Román Lozada., asistido por Emmanuel Brito, para irse al descanso con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, el combinado vinotinto amplió la diferencia a los 59′ minutos con el tanto de Santiago Sanchez, tras pase de Sandy Saavedra, para el 2-0 parcial.

Asimismo, Camerún descontó en el agregado (90+2′) a través de Aviel Hentcho, asistido por Emmanuel Eone, sellando el 1-2 definitivo en un cierre donde los cameruneses sufrieron la expulsión de Eric Bolo al minuto 89′ por doble amonestación.

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Tras completarse la primera fecha, Venezuela Sub-17 lidera el Grupo K con 3 puntos y registro de 2 goles a favor y 1 en contra. Debajo se ubican Rumanía Sub-17 y México Sub-17, ambos con 1 unidad y marca de 0:0, mientras que Camerún Sub-17 cierra la llave en el cuarto lugar sin puntos y con balance de 1:2.

Este triunfo coloca a la selección nacional en la 1era posición del Grupo K del certamen mundialista, a la espera del duelo entre Rumania y México para terminar de definir la primera fecha.