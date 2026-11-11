Leobaldo Piña ayudó a doblegar a Tiburones

Los Tigres de Aragua se impusieron 6-3 a Tiburones de La Guaira en condición de visitante, apoyado en un sólido despliegue de 14 imparables que le permitió tomar el control de la pizarra en la primera mitad del encuentro.

La ofensiva maracayera rompió el cero en el tercer tramo con sencillo remolcador de David Rodríguez y amplió la ventaja en el cuarto inning con doblete productor de dos anotaciones a la pradera izquierda conectado por René Pinto. En la quinta entrada, Leobaldo Piña sacudió cuadrangular por el jardín izquierdo con Oswaldo Cabrera en circulación para colocar el juego 5-0 en favor de la visita.

Los escualos intentaron meterse en el compromiso en la parte baja del quinto capítulo mediante un jonrón de tres carreras despachado por Jurickson Profar. No obstante, Tigres contuvo la reacción escuala y fabricó una rayita de seguro en el octavo tramo con imparable de Jorbit Vivas que llevó al plato a Lorenzo Cedrola para dejar las cifras definitivas.

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Asimismo, Leobaldo Piña fue elegido como el Jugador Destacado de la jornada tras batear de 5-4 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y dos anotadas, luego de ser la principal bujía ofensiva del cuadro bengalí.

En el cuerpo de pitcheo bengalí, Christian Mejías se anotó la victoria con un episodio perfecto de trabajo y dos ponches, mientras que Luis Pacheco consiguió su segundo juego salvado de la temporada al retirar el noveno tramo sin contratiempos.

La derrota recayó sobre el serpentinero de Tiburones, Brander Guevara, quien concedió tres carreras limpias en dos entradas y un tercio de labor. Con este resultado en la capital, Tigres sumó un triunfo clave en la carretera fundamentado en su efectividad con el madero.