Leones blanquean a las Águilas y cierran otra semana positiva

Los Leones del Caracas firmaron una de sus actuaciones más completas de la temporada al blanquear 9-0 a las Águilas del Zulia, dividiendo la serie en el Estadio Monumental de La Rinconada y cerrando la quinta semana con con cuatro victorias en cinco compromisos que mejoran su récord a 16-11; a 1.5 juegos del primer lugar de la tabla.

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Los Leones abrieron el marcador temprano en la primera entrada con elevado de sacrificio de Lenyn Sosa que remolcó a Víctor Bericoto. En el tercer capítulo ampliaron la ventaja con sencillo productor de Sosa y una jugada de selección en la que anotó Leandro Cedeño tras error de Aron Estrada.

El racimo decisivo llegó en el séptimo inning, cuando los locales aprovecharon un pelotazo a Freddy Fermín con las bases llenas y un boleto a Marvin Alcántara para sumar dos carreras más y colocar la pizarra 5-0.

En el octavo, Caracas sentenció el compromiso con cuatro anotaciones más, incluyendo dobles consecutivos de Yonathan Daza y Alfredo Duno, además de un sencillo remolcador de Marvin Alcántara.

Wikelman González se llevó el triunfo (2-0) tras relevo de un inning y un tercio en el que apenas permitió dos hits y ponchó a tres contrarios, mientras que el derrotado fue Yonny Chirinos (1-2). Cabe destacar que con este nuevo revés, las Águilas caen a 9-20.