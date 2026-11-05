Leones cobró venganza ante Tiburones en el Universitario

Los Leones del Caracas se reencontraron con la victoria al vencer 10-7 a Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario. El conjunto capitalino se vio embestido por un intento de remontada, sin embargo, supieron ponerse a tono para apuntarse el triunfo.

Tras un hit impulsor de Simón Muzziotti para La Guaira en la primera entrada, Caracas respondió en el segundo tramo con un racimo de cinco anotaciones. Wilfredo Tovar inició la remontada con un sencillo remolcador, seguido por un triple barrebases de Yonathan Daza y un batazo de línea de Aldrem Corredor que puso el choque 5-1.

El cuadro visitante extendió la diferencia en el cuarto episodio gracias a un imparable de Wuilfredo Antunez y un error del receptor Rafael Marchán. Tiburones reaccionó en el quinto inning fabricando cuatro carreras, apoyado en un elevado de sacrificio de Jurickson Profar y un triple de Marchán, colocando la pizarra 7-5.

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Jhonny Pereda figuró como la gran estrella del compromiso para los melenudos al batear de 4-2 con cuadrangular, dos impulsadas y un pelotazo recibido. El receptor impulsó a Lenyn Sosa con sencillo en el séptimo acto y sentenció el triunfo en el noveno capítulo tras despachar su segundo jonrón de la campaña por el jardín central.

Desde la lomita, Simón Leandro se anotó el triunfo en labor de relevo, mientras que Sandy Gastón consiguió el rescate lanzando un inning y dos tercios sin permitir carreras. La derrota del bando litoralense recayó sobre el abridor Ricardo Pinto.

Con esta victoria en el Universitario, Leones divide honores ante Tiburones en días consecutivos y mantiene vivas sus aspiraciones dentro de la tabla de clasificación.