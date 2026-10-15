Leones del Caracas se imponen ante las Águilas y se reponen en Maracaibo

Los Leones del Caracas pasaron la página de su tropiezo a primera instancia frente a las Águilas del Zulia y este miércoles se impusieron con pizarra de 9-4 en suelo marabino.

El accionar melenudo inició en el propio primer inning con un racimo de cinco carreras. José Rondón abrió la pizarra con doblete por regla, Leandro Cedeño trajo la segunda con sencillo y Aldrem Corredor fletó la tercera.

El ataque inaugural se selló en ese mismo tramo con bases llenas mediante un sencillo de Lenyn Sosa y un elevado de sacrificio de Wilfredo Tovar al jardín central, colocando rápidamente el marcador 5-0 a favor de la visita, complicando el panorama para el equipo de casa desde el inicio.

La jugada más destacada del encuentro se la llevó el inicialista Leandro Cedeño, quien en la segunda entrada conectó un potente batazo de cuatro esquinas que mandó al plato a Yonathan Daza y a José Rodón para colocar el marcador 8-0 parcial.

Asimismo, el mismo Cedeño se erigió como el Jugador Destacado del compromiso tras irse de 5-3 con cuadrangular, cuatro carreras remolcadas y un ponche, encabezando la producción de la toletería caraquista, en una noche en la que supieron levantarse con autoridad, viniendo de una contundente derrota la noche anterior ante la divisa marabina.

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En el montículo, el relevo visitante contuvo la ofensiva rapaz durante la mayor parte del trayecto. El serpentinero Jason Bollman se fue con el descalabro, mientras que la victoria se le adjudicó al relevista Wilkel Hernández tras 4 entradas completas lanzadas y 3 ponches percibidos.

Con este triunfo, los Leones del Caracas ampliaron la ventaja con tres carreras en el segundo tramo y una en el cuarto. Aunque Zulia intentó reaccionar en el noveno inning fabricando tres rayitas ante cuatro imparables, el pitcheo contrario cerró la cortina para asegurar el triunfo.

Finalmente, Erick Leal destacó en la loma con una salida de calidad que duró 4 entradas completas, en las cuales repartió 4 ponches y permitió apenas 2 imparables con 1 carrera limpia.