Leones doblega a Cardenales con explosiva ofensiva inicial

Los Leones del Caracas superaron con autoridad 9-2 a los Cardenales de Lara en un encuentro disputado en el Estadio Monumental Simón Bolívar. El conjunto de Lipso Nava resolvió gran parte del trámite desde el arranque del compromiso.

La novena anfitriona inauguró la pizarra en la baja del primer capítulo con un rally de seis anotaciones. En ese tramo destacaron un sencillo impulsor de Leandro Cedeño, un doble productor de dos carreras de Wilfredo Tovar, un sencillo remolcador de dos rayitas de Brainer Bonaci y otro imparable productor de Yonathan Daza.

Más adelante, Cardenales descontó en el segundo episodio mediante un rodado al cuadro de Yonny Hernández que permitió anotar a Yohendrick Piñango. Sin embargo, Caracas respondió en el tercero con un sencillo de Yonathan Daza, antes de que el receptor Carlos Pérez despachara un cuadrangular solitario en la cuarta alta para los visitantes.

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La novena capitalina sentenció las cifras definitivas de 9-2 en el quinto tramo gracias a un elevado de sacrificio de Kenedy Corona y un lanzamiento descontrolado del relevista Edgar Navarro que permitió anotar a Brainer Bonaci.

Desde el montículo, Wikelman González se acreditó la victoria tras retirar una entrada en blanco con un ponche, mientras que James González cargó con el revés al permitir dos carreras limpias en un tercio de labor. Por la causa larense, Carlos Pérez destacó individualmente al irse de 2-1 con un jonrón, un boleto y un pelotazo.

De este modo, los Leones del Caracas continúan encaminados en una provechosa racha victoriosa que los mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones.