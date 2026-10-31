Leones domina a Bravos en el Fortín de Guatamare

Leones del Caracas derrotó 9-4 a Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta de Porlamar, en un compromiso donde la ofensiva melenuda capitalizó sus oportunidades con diez imparables.

Bravos tomó la delantera inicial en el segundo tramo con un jonrón de dos carreras de Edward Olivares. Caracas igualó en el tercer episodio mediante un sencillo remolcador de dos anotaciones de Victor Bericoto, y posteriormente construyó un racimo decisivo de cinco carreras en la quinta entrada, encabezado por un imparable productor de Aldrem Corredor con bases llenas y un cuadrangular de tres carreras conectado por Leandro Cedeño.

El conjunto visitante amplió la diferencia en el sexto episodio con imparable impulsor de Victor Bericoto. Margarita descontó en el octavo inning con un estacazo de dos carreras de Carlos Pérez, pero Lenyn Sosa selló la pizarra definitiva al conectar un cuadrangular solitario en el noveno tramo.

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Leandro Cedeño fue el jugador más valioso del encuentras tras irse de 5-2, conectando un cuadrangular, remolcando 3 rayas y anotando una más para la gesta capitalina, en una noche en la además su compañero Victor Bericoto concretó su hit número 100 de por vida.

En el pitcheo, el relevista Steven Pérez se acreditó la victoria tras lanzar 1 entrada y 1 tercio sin permitir carreras, mientras que el abridor Melvi Acosta cargó con la derrota al ceder tres anotaciones en 1 entrada y 2 tercios.