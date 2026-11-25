Los Leones del Caracas continúan sumando piezas de impacto de cara al último mes de la ronda regular de la LVBP, instancia en la que buscarán asegurar su clasificación directa al Round Robin tras cosechar 18 victorias en sus primeros 32 encuentros de la campaña.

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El gerente deportivo de la novena capitalina, Robinson Chirinos, reveló que la organización espera incorporar próximamente al receptor y primera base Josué Briceño, catalogado como el cuarto mejor prospecto de los Tigres de Detroit y el número 86 de todo el béisbol según MLB Pipeline.

«Hoy hablé con Josué Briceño, que fue alguien que traje en un cambio desde Caribes de Anzoátegui. Iba a estar con el equipo desde el primer día, pero una lesión se lo impidió. Ahora, estará en las prácticas desde el jueves, buscando su mejor forma. Debe estar disponible la semana que viene», explicó el ejecutivo del conjunto melenudo en declaraciones recogidas por Alexander Mendoza de LVBP.com.

Un talento generacional frenado por las lesiones

Oriundo de la Colonia Tovar y con 22 años de edad, Briceño irrumpió con fuerza en el panorama del beisbol organizado de los Estados Unidos hace dos años al convertirse en el primer pelotero en la historia en conquistar la Triple Corona de la Arizona Fall League (2024), circuito otoñal en el que dejó promedio de .433 con 10 cuadrangulares y 27 carreras impulsadas.

No obstante, los inconvenientes físicos han obstaculizado su continuidad en Ligas Menores durante los últimos dos calendarios. Luego de disputar 100 compromisos en 2025 entre Clase-A Avanzada y Doble-A —donde bateó para .266 (de 364-97) con 20 vuelacercas, 76 remolcadas y OPS de .883—, su actividad en 2026 se vio limitada a apenas 42 juegos (nueve jonrones y 29 producidas) tras someterse a una cirugía en la muñeca derecha en marzo y sufrir posteriormente una lesión en el tobillo mientras accionaba en Triple-A.

Capacidad comprobada para hacer historia

Más allá de las pausas obligadas por salud, el potencial ofensivo del toletero aragüeño cuando se encuentra en plenitud de condiciones quedó nuevamente demostrado el año pasado, cuando inscribió su nombre en los libros de récords al convertirse en el primer jugador en Ligas Menores desde 2005 en conectar tres cuadrangulares y robarse el plato en un mismo compromiso, una hazaña que ningún pelotero ha logrado en las Grandes Ligas durante la Era Moderna.

Con su probable estreno la próxima semana, el Caracas añadirá un bate zurdo de poder natural y versatilidad defensiva para blindar la parte media de su alineación en la recta decisiva del campeonato.