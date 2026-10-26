Leones le aplicó su poder ofensivo a Magallanes

Leones abrió el marcador en la parte alta del primer episodio con un elevado de sacrificio de Leandro Cedeño que le permitió mandar al plato a Wilfredo Tovar.

Para la tercera entrada Rusber Estrada activó la energía turca en el Valencia con un cuadrangular entre los jardínes izquierdo y central para traerse al plato a José Gómez.

En el cuarto inning Renato Núñez pegó su tercer jonrón del año de manera solitaria y por todo el jardín central para ampliar la ventaja del Magallanes.

Leones igualó el partido en la parte alta del quinto episodio con un sencillo de Wilfredo Tovar para impulsar a Brainer Bonaci. Acto seguido Victor Bericoto dio otra línea para que Wuilfredo Antunez anotara.

El juego se vio forzado a irse a extra innings y aquí los melenudos se activaron los bates con un total de tres carreras que aprovecharon ante el desequilibrio de los lanzadores turcos.

La ventaja se cerró con un imparable de Brainer Bonaci tras un sencillo por el jardín derecho para mandar al plato a Ricardo Cova y José Rondón para poner el juego 8-3.

En la parte baja del décimo episodio Sandy Gastón se encargó de controlar a los bates turcos y pudo terminar el episodio sin ninguna carrera permitida para concretar la barrida de este fin de semana.