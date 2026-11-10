Leones mantiene su buen ritmo venciendo a Cardenales

Leones del Caracas extendió su buen momento en la temporada al derrotar 7-2 a los Cardenales de Lara en condición de visitante. El conjunto capitalino desplegó un ataque constante de 11 imparables y capitalizó cinco carreras entre el octavo y noveno episodio.

La novena visitante tomó el control del encuentro desde el arranque con una carrera en el primer inning remolcada por sencillo de Lenyn Sosa y amplió la ventaja en el segundo tramo con imparable de Wuilfredo Antunez que llevó al plato a Brainer Bonaci. Sin embargo, Cardenales emparejó las acciones 2-2 gracias a cuadrangulares solitarios de Ildemaro Vargas en la cuarta entrada y Yojhan Quevedo en la quinta.

Caracas rompió la paridad en la parte alta del octavo tramo mediante un toque de sacrificio de Yonathan Daza y un doblete impulsor de Wuilfredo Antunez a la pradera derecha para colocar el choque 4-2. En el noveno episodio, la visita terminó de sentenciar el compromiso tras un error en tiro del receptor crepuscular y un cuadrangular de dos carreras de Brainer Bonaci entre los jardines izquierdo y central.

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El torpedero Brainer Bonaci se acreditó el Jugador Destacado al finalizar la jornada de 3-1 con cuadrangular, base por bola recibida y dos carreras anotadas. Por el cuerpo de lanzadores melenudo, Julio Rodríguez se anotó el triunfo en labor de un episodio sin permitir anotaciones.

El descalabro desde la lomita larense recayó sobre el relevista Listher Sosa, quien concedió dos carreras limpias en un tercio de actuación. Con este triunfo en Barquisimeto, Leones del Caracas consolida su racha positiva de victorias y se afianza en los puestos altos de la tabla.