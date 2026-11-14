Leones reciben a dos brazos de altura para el bullpen

Los Leones del Caracas siguen sumando elementos de envergadura para afrontar lo que resta de temporada, y más ahora que viven su mejor momento, con ocho victorias consecutivas y a solo un juego del primer lugar de la tabla de posiciones.

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En ese sentido, este sábado anunciaron a par de relevistas. El japonés Tomohiro Anraku y el estadounidense Nate Garkow; ambos derechos.

Anraku; de 30 años y oriundo de Matsuyama (prefectura de Ejime), viene de dejar efectividad de 2.89, con 48 ponches y 17 juegos salvados en su más reciente experiencia este año con los Diablos Rojos del México en el circuito azteca de verano.

En su curriculo también cuenta con nueve temporadas de experiencia en el Beisbol Profesional Japonés (NPB), donde registra promedio de carreras limpias de 3.89 en 365.2 episodios de labor con el uniforme de las Águilas Doradas de Rakuten, mientras que en México fue reconocido como el Relevista del Año en 2025 tras obtener 22 rescates en 47 apariciones viniendo desde el bullpen.

Por su parte, Nate Garkow (de 29 años y nacido en Arcadia, California) tiene tres contiendas de experiencia en el sistema de sucursales de Ligas Menores de los Azulejos de Toronto tiene récord de 12-0, siete juegos salvados y efectividad de 2.95 en 97.2 capítulos a lo largo de 72 relevos.

Será la primera experiencia para Garkow en la pelota invernal, que este año rozó el nivel Triple-A, mientras que Anraku lanzó con Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico en la 2025-26.