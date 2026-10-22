Lionel Scaloni seguirá al mando de Argentina hasta 2030

La selección de Argentina ya trabaja en lo que será su planificación para la Copa Mundial de la FIFA de 2030 y ante este motivo parecen haber cerrado uno de los puntos más importantes, la renovación del técnico Lionel Scaloni.

La información sobre esta extensión de contrato que lo vincula hasta la Copa del Mundo la dio a conocer el periodista César Luis Merlo, quien detalló que se trata de un acuerdo verbal y servirá para renovar su vínculo que finaliza en diciembre de este año.

La permanencia de Scaloni al mando del cuadro albiceleste había sido puesto en duda ante la salida de Lionel Messi de la selección. Sin embargo, todo parece indicar que el entrenador está enfocado en poder llevar a su equipo nuevamente a una final.

Se espera que en los próximos días se realice el anuncio oficial por parte de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) para que firme su nuevo contrato al mando del conjunto albiceleste.

Para la Copa Mundial de 2030 la Conmebol contará con un total de siete selecciones clasificadas. Sin embargo, Argentina ya estaría clasificada al ser una de las sedes como parte por la celebración de los 100 años de torneo.