Los Leones del Caracas vencieron 10-2 a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, respaldados por una ofensiva de 14 imparables en el encuentro. Víctor Bericoto encabezó el ataque melenudo al irse de 6-3 con doble y cuadrangular.

La novena visitante inauguró la pizarra en la parte alta del segundo inning con dos carreras producidas por un doble con bases llenas de Wuilfredo Antúnez que envió al plato a Wilfredo Tovar y Jhonny Pereda. En el cuarto episodio, Bericoto conectó un doble de línea al jardín central para remolcar a Pereda y Antúnez, ampliando la diferencia a 4-0.

Magallanes descontó en el cierre de la cuarta entrada mediante un cuadrangular de dos rayitas de Ángel Reyes entre los jardines izquierdo y central con Rougned Odor en circulación. Sin embargo, Caracas retomó el control en la apertura del sexto capítulo con un jonrón de dos carreras de Kenedy Corona y otro vuelacercas solitario de Bericoto por el jardín central para colocar el marcador 7-2.

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El conjunto capitalino sentenció el compromiso en el séptimo tramo con un rally de tres anotaciones. Wilfredo Tovar impulsó a José Rondón con un doble, Liván Soto produjo la novena rayita con sencillo al jardín derecho y Wuilfredo Antúnez ligó imparable al centro para que Soto anotara el 10-2 definitivo.

En el pitcheo, Nate Garkow se acreditó el triunfo tras retirar dos tercios de entrada en blanco en labor de relevo, mientras que el abridor Ricardo Sánchez cargó con la derrota luego de permitir dos carreras limpias en tres episodios y un tercio.