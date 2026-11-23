Los Mets de Nueva York sorprendieron a propios y extraños este domingo al anunciar la firma de uno de los lanzadores más cotizados de las Grandes Ligas, Tarik Skubal quien deja Los Ángeles y se muda a Queens.

El dos veces ganador del premio Cy Young pactó por nueve campañas y 450 millones de dólares, de acuerdo con lo informado por la prensa y MLB.com, la franquicia neoyorquina todavía no oficializa el movimiento.

Mets, LHP Tarik Skubal reportedly agree to 9-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/dTsLoFL4NV — MLB (@MLB) November 22, 2026

Skubal implantará una marca histórica como el contrato más grande para un lanzador en la MLB, dejando atrás los 325 millones de dólares que estableció Yoshinobu Yamamoto al pactar por 12 zafras con los Dodgers previo en 2024.

Lee también: Rob Manfred visitó el Estadio Monumental de Caracas

Skubal, se encontraba en el mercado de agentes libres y era pretendido por varias franquicias tras una campaña en la que fue cambiado a los Dodgers desde los Tigres de Detroit.