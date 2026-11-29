Los Tigres de Aragua se repusieron de sus dos derrotas seguidas y aseguraron permanecer en el primer lugar de la tabla. Este sábado derrotaron por pizarra de 9-6 a los Tiburones de La Guaira.

Los bengalíes tuvieron una reacción oportuna en el octavo inning para remontar e imponerse en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, con la actuación destacada de Gorkys Hernández yéndose de 4-2 con tres carreas impulsadas y su sexto jonrón de la temporada.

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Los escualos picaron adelante con una rayita en el primero, tras un doble de Jorge Barrosa y un sencillo impulsor de Simón Muzziotti, y una más en el cuarto tramo, luego del doble abriendo inning de Jurickson Profar y el imparable remolcador de Barrosa. Pero los locales tendrían un rally de cuatro anotaciones en esa misma entrada, con hits seguidos Lorenzo Cedrola y Jorbit Vivas, quienes anotaron con el vuelacercas de Hernández, y luego del cuadrangular espalda con espalda de David Rodríguez, el octavo de la zafra.

Sin embargo, La Guaira tendría una rápida reacción para tomar la ventaja y alejarse en el marcador. En el quinto fabricaron dos luego de los dobles seguidos de Muzziotti y Gabriel Arias y el sencillo de Jadher Areinamo.

La última reacción de los Tigres llegó en el octavo anotando cinco carreras después de un out con dos sencillos, dos pelotazos, un boleto y una jugada de selección. Los Tiburones anotaron una más en el noveno, pero no les terminó de alcanzar.

La victoria se la apuntó el relevista Beau Philip y la derrota para Alex Carrillo.

Ahora, los bengalíes dejan su registro en 22-13 y La Guaira queda con 18-19, todavía en el sexto puesto.