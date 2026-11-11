Magallanes blanqueó a Bravos con contundente paliza en Porlamar

Los Navegantes del Magallanes firmaron una dominante actuación ofensiva y de pitcheo para blanquear 11-0 a los Bravos de Margarita en condición de visitante, triunfo que les permite apuntarse su novena victoria al hilo luego de un inicio poco provechoso para la novena de Yadier Molina.

La «Nave Turca» abrió la pizarra en el segundo episodio con sencillo de Ángel Reyes que remolcó a Jhostynxon García, quien se incorporó a la acción este mismo martes.

Posteriormente, el Magallanes quebró definitivamente el encuentro en la parte alta del tercer tramo al fabricar un ramillete de seis anotaciones, rally que incluyó batazos impulsores de Eliezer Alfonzo y Luis Torrens, un error defensivo de Carlos Pérez y un jonrón de tres carreras despachado por el propio Reyes.

La ofensiva filibustera amplió la diferencia en los episodios intermedios con un imparable productor de Rougned Odor en el cuarto inning y otro batazo remolcador de Luis Torrens en la sexta entrada. La cuenta la cerró Tucupita Marcano en el octavo capítulo al conectar su primer cuadrangular de la campaña por el jardín izquierdo trayéndose a Leandro Pineda para decretar el 11-0 definitivo.

Ángel Reyes se acreditó la distinción de Jugador Destacado al batear de 5-3 con cuadrangular, cuatro carreras impulsadas, una anotada y un ponche. Desde la lomita, el abridor José Franco se adjudicó la victoria tras completar cinco entradas en blanco en las que permitió apenas un boleto y ponchó a dos rivales, mejorando su récord a 1-0 con una efectividad de 3.12.

Leer también: Ben Brown podría perder parte de la temporada 2027

Por su parte, la derrota recayó en las espaldas del abridor de Bravos, Félix Doubront, quien concedió tres carreras limpias en labor de dos entradas y dos tercios. Con este triunfo por blanqueada, Magallanes consolida su buen ritmo en la carretera sustentado en el respaldo de su pitcheo abridor y el poder de su toletería.