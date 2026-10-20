Magallanes despierta y consigue su primera victoria

Los Navegantes del Magallanes lograron sacudirse el mal inicio de temporada este lunes al imponerse con contundencia 11-7 ante Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

El conjunto turco cortó la indeseada cadena de derrotas gracias a una explosión ofensiva en Barquisimeto, destacando el poder con el madero para tomar el control del compromiso desde temprano.

En este compromiso, Ángel Reyes se erigió como la gran figura de la velada al terminar de 5-3, conectando un cuadrangular de dos carreras en el propio primer episodio para inaugurar la pizarra en el feudo larense.

La ofensiva eléctrica de la nave sumó un total de 15 imparables, apoyados además en el vuelacercas solitario de Breyvic Valera en el octavo inning para mantener a raya el intento de remontada crepuscular.

Por el lado de los locales, Carlos Pérez sacudió jonrón solitario en el octavo capítulo, pero el relevo filial supo contener los intentos finales de recobrar la paridad para sellar el triunfo del Magallanes, habiendo atravesado 6 derrotas al hilo, en un inicio de poco provecho para el equipo del timonel Yadier Molina, que viene de ser campeón el pasado curso.

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Con esta contundente victoria a domicilio, los filibusteros celebran su primer festejo del campeonato, despejando dudas y dejando claro que desean defender a cabalidad su título invernal y hacerse con un puesto en la zona alta.

Finalmente, Reid Birlingmair contó con el triunfo desde la lomita; el relevista trabajó por 1 entrada completa sin percibir anotaciones. Por su parte, Abdiel Mendoza se llevó el descalabro habiendo lanzado por apenas 1 tercio y permitido 3 carreras limpias en su labor.