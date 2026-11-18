Los Navegantes del Magallanes superaron 11-8 a los Leones del Caracas en diez episodios en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Aunque la novena capitalina protagonizó una vistosa reacción para nivelar una desventaja de seis anotaciones e igualar las acciones en el noveno tramo, el conjunto turco respondió en el capítulo adicional para arrebatarle el triunfo a su clásico rival.

La visita había golpeado con contundencia desde el inicio al fabricar un racimo de cinco carreras en el primer acto, impulsado por dobles de Rougned Odor y Breyvic Valera, además de sencillos de Ángel Reyes y José Gómez, y sumar otra en el segundo mediante un jonrón solitario de Eliézer Alfonzo. Tras vuelacercas solitarios de Lenyn Sosa y Marvin Alcántara por los locales, un cuadrangular de Jhostynxon García y un doble remolcador de Carlos Rodríguez en el quinto colocaron a Magallanes arriba 8-2.

La reacción capitalina hizo su parte en la baja del séptimo inning con un estacazo solitario de Kenedy Corona seguido por un jonrón de dos carreras de Víctor Bericoto. La hazaña se completó en el cierre del noveno episodio, con un doble de Bericoto trajo al plato a Yonathan Daza, otro doblete de José Rondón remolcó al propio Bericoto y un sencillo oportuno de Leandro Cedeño igualó dramáticamente la pizarra 8-8 para forzar los extra innings.

Sin embargo, el impulso capitalino se frenó en la alta del décimo capítulo ante el relevista Sandy Gastón. Con las bases congestionadas, un boleto recibido por Ángel Reyes permitió anotar a Tucupita Marcano y un rodado dentro del cuadro de Breyvic Valera impulsó a Eliézer Alfonzo para encabezar un rally de tres rayitas que sentenció el compromiso 11-8.

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En el pitcheo, Alexandro Tovalín se acreditó la victoria tras retirar dos tercios sin permitir carreras, Reid Birlingmair sumó el salvamento al colgar el cero en el décimo y Sandy Gastón cargó con el revés al tolerar dos anotaciones limpias en una entrada y un tercio. Pese a la derrota, Víctor Bericoto destacó a la ofensiva por los melenudos al batear de 4-2 con jonrón, doble y boleto.

De este modo, los Leones del Caracas de Lipso Nava quedan en la 3era posición de la tabla, mientras que los dirigidos por Yadier Molina continúan con un positivo accionar en sus últimos choques.